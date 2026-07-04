U17 Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olan Yıldırım Belediyespor, büyük bir başarıya imza attı.

Yıldırım Belediyespor, Sivas'ta düzenlenen U17 Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası'na damga vurdu. Yıldırım Belediyespor, toplam 82 kulüp ve 397 güreşçinin katıldığı organizasyonu 3 madalya ile tamamlayarak büyük başarıyla imza attı. Şampiyonada 70 puan toplayan Yıldırım Belediyespor, takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Organizasyonda mindere çıkan Yıldırımlı güreşçilerden Batın Naniş, 48 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bilal Güzeltepe 55 kiloda gümüş madalyanın sahibi olurken, Yusuf İslam Kara ise 80 kiloda bronz madalya elde etti. Gösterdikleri performansla minderde fırtına gibi esen genç güreşçiler, Yıldırım ve Bursa'ya büyük gurur yaşattı.

Sporda örnek kent yıldırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılı güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti. Başkan Yılmaz, 'Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Emeklerinin karşılığını dereceye girerek alan sporcularımızı, antrenörlerini ve kıymetli ailelerini kutluyorum. Spora yaptığımız yatırımlar madalya olarak geri dönüyor. Gençlerimize sunduğumuz spor imkanlarının başarıyla taçlandığını görmek bizlere mutluluk veriyor. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Hedefimiz, Yıldırım'ı sadece altyapı ve tesisleriyle değil, yetiştirdiği başarılı sporcularla da örnek gösterilen bir spor kenti haline getirmektir' dedi.