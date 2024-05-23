Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri; ÇOMÜ Çocuk Gelişimi programı öğrencileri ile Ay Kreş’in anaokulu öğrencilerini Dardanos Kampüsü’nde bir araya getirdi. Daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için doğanın tasarım ve süreçlerini taklit etmeyi amaçlayan biyomimikri eğitiminin üniversitelere verildiği eğitim sonrası, üniversiteliler ve anaokullu minikler doğayı birlikte tanıma fırsatı buldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri; sosyal sorumluluk dersi kapsamında doğanın önemini anlatan Doğanın Sesi projesini Dardanos Kampüsü’nde hayata geçirdi. İstanbul’da Zeytin Atölye’nin uyguladığı doğa ile taklit yönetiminin eğitime uyarlanmış hali olan biyomimikri eğitimini Çanakkale’ye getiren Halkla İlişkiler öğrencileri, projede hem kendileri gibi üniversite öğrencilerine farklı bir eğitim modeli göstermiş hem de bu eğitim modelinin uygulanmasını sağlamış oldu.

Yenilikçi bir eğitime önayak olmak isteyen Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri, sosyal sorumluluk projelerinden Yüksekokuldaki farklı bir bölüm öğrencilerinin faydalanmasını hedeflediler. Çevre ve doğa bilinci bilgilerinin nesilden nesile aktarabilmesi amacıyla Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öğretmen adayı Çocuk Gelişimi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen biyomimikri eğitimini, İstanbul’dan proje için Çanakkale’ye gelen Eğitmenler Elif Meltem Koç ve Elif Nur Aksoy verdi.

Minikler Doğa Kaşifliği Yaptı

Doğanın taklit yöntemi ile çocuklara nasıl öğretileceğini öğrenen Çocuk Gelişimi programı öğrencileri; öğretmenlik yapacakları anaokulu öğrencilerine, çevre ve doğa bilincinin öğretti. Miniklere doğa ile nasıl hayal kuracaklarını anlatmanın farklı bir yönünü keşfeden Çocuk Gelişimi programı öğrencileri, öğrendiklerini uygulamaya döktü. Çanakkale Ay Kreş’teki miniklerle birlikte doğada öğrenme etkinlikleri yapan ÇOMÜ’lü öğrenciler, doğa kaşifliği yaptı. Kuşları ve kuş tüylerini inceleyerek bunlardan uçak kanatlarının nasıl yapıldığını inceleyen anaokullu minikler üniversitelilerle maket uçaklar yaptı.

Çimlerde Oturarak Çevre Eğitimi Yaptılar

Hürkuş ve Akıncı uçaklarının köpük maketlerini birleştiren minikler, uçakları uçurmaya çalıştı. Hep birlikte çimlere oturarak öğrendiklerini birbirilerine anlatan minik öğrencilerle, Çocuk Gelişimi öğrencileri yakından ilgilendi. Projeye katılan Zeytin Atölye ve Ay Kreş öğretmenleri, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programının mezun adayı öğrencilerinin kreşlerde görev almaya hazır olarak yetişmiş olduklarını gözlemlediklerini ifade ettiler. Etkinlik sonunda anaokulu öğrencilerine boyama kitabı, broş ve şekerleme dağıtıldı.