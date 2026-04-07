Nisan ayından itibaren poliçe fiyatlarına ortalama yüzde 2,7 oranında zam yapıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, İstanbul’da araç sahibi olmak isteyen bir sürücü, 4’üncü basamaktan sigorta yaptırdığında en az 18 bin 14 lira ödemeden trafiğe çıkamayacak.

Üç büyük şehirde prim tutarları netleşti. İstanbul’da en riskli grup olan 0’ıncı basamaktaki içten yanmalı araç sahipleri için prim 54 bin 41 lira olarak belirlenirken, en düşük risk grubunu temsil eden 8’inci basamakta bu rakam 9 bin 7 lira seviyesinde hesaplandı.

Başkent Ankara’da ise 0’ıncı basamak için prim 52 bin 512 lira olurken, 8’inci basamakta 8 bin 288 lira olarak açıklandı.

İzmir’de de benzer şekilde, en yüksek risk grubunda prim 50 bin 982 lira, en düşük risk grubunda ise 8 bin 497 lira olarak duyuruldu.

İstanbul’da ticari taksilerin sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 145 bin 205 liraya yükselirken, 8’inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu.

Ankara’da ticari taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük ise 23 bin 516 lira olarak duyuruldu. İzmir’de bu rakamlar 136 bin 986 lira ve 22 bin 831 lira olarak kaydedildi.

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 356 bin 734 liraya çıktı. Aynı aracın 8’inci basamaktaki primi ise 59 bin 456 lira oldu.

2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmaya 1246 lira ceza uygulanıyor. Para cezasının yanında eksiklik giderilinceye kadar araçlar trafikten çekiliyor.

Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.