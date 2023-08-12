Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yapılan atama çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na İsmail Kaşdemir yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda gerçekleşen atama çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na İsmail Kaşdemir, yeniden atandı.

Atanmasıyla ilgili yazılı olarak bir mesaj yayımlayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Tensipleriyle tekrar Tarihi Alan Başkanlığı görevine atanmam vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde, çalışma arkadaşlarımla birlikte, bu müstesnâ topraklara hİzmet etmeye ve bu topraklara gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Tarihi Alan’ı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmak için vargücümüzle çalışacağız. Türk Milleti’nin ortak değeri olan, “Çanakkale Ruhu’nu” herdâim canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Çanakkale’nin kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçiklerimizi daha çok hatırlayacağız ve O’nların büyük fedâkârlıklar içeren destansı mücadelelerini, daha çok anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Milli mücadelemize ve Cumhuriyetimize giden yolun “Çanakkale’de” başladığını daha çok anlatacağız. Bu toprakların nasıl “Vatan” yapıldığını ve bu toprakları bize vatan yapanları daha çok anlatacağız. Çanakkale’nin ortak değerimiz olduğunu, Çanakkale’nin, Milletimizin kalbi olduğunu, Çanakkale’nin manevi başkentimiz olduğunu daha çok vurgulayacağız. İnşallah bir gün, Çanakkalemizi Tarihi Alanı görmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak ve yüzbinlerce yabancı ziyaretçi Tarihi Alan’a ve Çanakkale’ye gelecek. Nasıl ki ecdadımız 1915 yılında memleketin dört bir yanından hatta şu an sınırlarımız dışında kalan gönül coğrafyamızdan koşarak Çanakkale’ye gelmişlerse, O’nların torunları da yine dört bir yandan koşarak Çanakkale’ye gelecekler. Çanakkale’de buluşup, bir ve beraber olacaklar. Dedelerinin yaptığı gibi, vatan ve millet ve değerlerimize bağlılık konusunda tek vücut olacaklar inşallah. Conkbayırı’ndan, Kocatepe’ye, Malazgirt’e bin selâm olsun. Bu çalışmaları yaparken, her zaman en büyük destekçimiz olan Halkımıza minnettarız. Bütün kurumlarımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.