Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 3-6 yaş arası çocuklar için oluşturduğu Lokomotif Çocuk Köyü, ikinci mezunlarını verdi. 2 yılda 18 bin 201 öğrenci mezun oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde İzmit Doğukışla Parkı’nda kurulan Lokomotif Çocuk Köyü’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Bu kapsamda çocuklar için Doğu Kışla Parkı içerisine oyun alanları ve atölyeler kuruldu. Çocuklar, mezuniyet töreni öncesinde aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelerek, gün boyu çeşitli oyunlar ve atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdi. Lokomotif Çocuk Köyü’nde okul öncesi eğitimini tamamlayan çocuklar kep attı. Lokomotif Çocuk Köyü’nde bu yıl mezun olan 7 bin 127 öğrenci adına temsili düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı.

"2 yılda 18 bin 201 öğrencimiz mezun oldu"

Başkan Büyükakın, kendisinin de bir eğitimci olduğunu hatırlatarak, "Toplam 250 metrekarelik bir alanda çocuklarımıza eğitim veriliyor. Ama 250 bin metrekarelik alanlardan daha değerli ve daha kıymetli işlere vesile oluyor. Çocuklarımız geleceğe hazırlanıyor, aileleri ise onların gelişimine doğru katkı için eğitim alıyor. En önemlisi çocuklarımız burada oynayarak öğreniyorlar. Eğitimlerini alırken eğleniyorlar. Kişisel olarak gelişirken toplumsal sorumluluklarını öğreniyorlar. Buradan 2 yılda 18 bin 201 öğrencimiz mezun oldu. Bu sayıyı küçümsemeyin. Dünyanın en uzun yolculukları ilk adımla başlar. Burası o ilk adımların atıldığı yer. Burası hayata açılan bir kapı. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir dünya. Burası onlar için hayat okulunun ilk adımları. Burada sadece çocuklar değil, anneleri ve babaları da öğreniyor. Onları geleceğe nasıl hazırlayacaklarını öğreniyorlar. Bu eğitim sürecinde önemli bir görevi yerine getiren eğitimcilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah buradaki mutlu çocuklar Kocaeli için, Türkiye için, Dünya için daha güzel çalışmalar yapacaktır." dedi.

Program sonunda Başkan Büyükakın ve çocuklar, Filistin’in özgürlüğü için barış güvercinleri uçurdu.