Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, acil yardım hizmeti veren motorize ekiplerin sahada çalışmaya başladığını duyurdu.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde kurulan Motorize 112 ekibi hayat kurtaracak. 112 motorize ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde görev alacak. Motorize ekipler, trafik yoğunluğu ya da sokağın dar olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaralılara, saniyeler içinde ulaşıp hayat kurtaracak.

Konuyla ilgili Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama da, “Hasta ve yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahalede her dakika hayati önem arz etmektedir. İl merkezinde her bölgede bulunan acil sağlık hizmetleri istasyonlarımız acil yardım hizmeti sunumunda büyük önem taşımakla birlikte; trafiğin yoğun olduğu saatlerde, dar sokaklarda ve trafiğe kapalı alanlarda hızlı müdahaleyi artırabilmek amacıyla Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde Motorize 112 ekibi kurulmuştur. Bu amaçla ekibimiz il merkezinde konuşlanmış olup; kentimize acil yardım hizmeti sunumunda görev almıştır. Motosiklet ileri sürüş eğitimi ile birlikte ayrıca bir motorize 112 ambulans hizmeti eğitimi de almış olan ekibimiz; hayati tehlikesi olan, darp, travma ve kalp krizi gibi vakalarda trafik yoğunluğu ya da sokağın dar olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaralılara, toplu trafik kazaları veya afetlerde birkaç dakika içinde ulaşıp hayat kurtarmaktadır. Yeni hizmetimizin ilimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.