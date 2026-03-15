Yaklaşık 8 yıl önce Eskişehir’de kurulan ve kısa sürede büyüyerek sektörde adından söz ettiren şirket, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca faaliyetlerini sürdüremedi. Bir süredir devam eden konkordato sürecinde şirketin sunduğu kurtarma planı mahkeme tarafından kabul edilmedi.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ, İFLAS KARARI VERİLDİ

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirket ile ortakları Hayrettin Ataş ve Kadir Şahin’in konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, 11 Mart 2026 saat 12.00 itibarıyla geçerli olan tüm koruma tedbirlerini kaldırarak şirketin iflasına karar verdi.

Eskişehir OSB’deki 1000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikada cam balkon sistemleri, mutfak ve banyo dolapları ile kapı üretimi gerçekleştiriliyordu.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda süreç yeni bir aşamaya geçti.

Konkordato komiserinin görevine son verilirken, şirketi haciz işlemlerine karşı koruyan tüm tedbir kararları da kaldırıldı. İflasın tasfiyesi adi usule göre yürütülecek olup, ilgili dosya işlemlerin sürdürülmesi için Eskişehir İflas Müdürlüğü’ne devredildi.