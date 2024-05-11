Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ’Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ projesi genişleyerek devam ediyor. Proje kapsamında, Bayramiç, Ezine, Merkez, Eceabat, Biga ve Lapseki ilçelerinde 138 köy ve mahallede 302 konteyner yerleştirilerek, 28 bin 500 kilogram ambalaj atığının bertarafı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ’Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ projesi kapsamında başarılı bir ilerleme kaydediyor.

Proje kapsamında, Bayramiç, Ezine, Merkez, Eceabat, Biga ve Lapseki ilçelerinde 138 köy ve mahallede 302 konteyner yerleştirilerek, 28 bin 500 kilogram ambalaj atığının bertarafı gerçekleştirildi. Proje ile çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında önemli bir ilerleme sağlanıyor. Proje ile tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Ambalaj atıklarının toplanarak bertaraf edilmesiyle, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

’Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ projesinin, ilerleyen dönemlerde daha da genişleyerek çevreye katkı sağlamaya devam etmesi öngörülüyor.