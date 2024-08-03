Çanakkale’nin Ezine ilçesinde iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyüne gelen Şafak Yıldız (57), sahil bölgesinde falezlerdeki uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen Yıldız’ın karadan yukarıya çıkarılamaması üzerine bölgeye Ezine Belediyesi’ne ait acil yardım botu ve sahil güvenlik ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bota alınan Şafak Yıldız, Yeniköy Limanı’nda bekleyen ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.