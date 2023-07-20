Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 36 bin 200 adet doldurulmuş sigaraya el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, doldurma sigara imalathanelerine yönelik çalışmalarda bazı şahısların ikamet olarak kullandıkları depoya baskın yaptı. Baskında adreste yapılan aramada 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 36 bin 200 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Şüpheliler Ö.D. ve M.K., 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.