Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler havadan ve karadan seferber oldu. Henüz kontrol altına alınamayan ve çevre yerleşim yerlerine yaklaşan yangında, tedbir amaçlı 2 mahallede tahliye işlemleri başladı.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları bölgede sürüyor. Yangının çevre yerleşim yerlerine yaklaşması sebebi ile Sakarya Valiliği tarafından tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi’nin tamamı 20 hanede bulunan yaklaşık 80 vatandaş ile Çamlık Mahallesi’nde yangına yakın konumda bulunan 5 hanede yaklaşık 20 vatandaşın tahliye işlemlerine başlanıldı.