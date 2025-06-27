Sultanahmet’te restorasyon çalışması devam eden 4 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekiplerinin yangını söndürdükleri anlar ise havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.30’da Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi’nde bulunan 4 katlı otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorasyonu devam eden otelin çatı katında kaynak çalışması esnasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tutuşan yatakta alevler büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağı öğrenilen otelde maddi hasar oluştu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

"Yatağın tutuştuğunu gördüm"

Yangın çıktığı katta çalışan işçi Recep Emin Önder, "Ben çatıda oturuyordum. Kaynakçılar, çalışmalarına devam ediyorlardı. Kaynak yapıyorlardı bende seslerini duydum. Bende su istedi. Çatının ayrı bir camından atladım. Tam çıktığımda yan odadaki yatağın tutuştuğunu gördüm. Birkaç kişi geldi, çıkın dediler, aşağı indik. Bina içindeki hortumlarda su yoktu, daha su verilmemişti. Elektrik kapandığı için çalışmıyordu. Yangın tüplerini alarak dışarı çıktık. Duman olduğu için ileri gidemediler. Yangın sönmedi sonra hepimiz aşağı indik, içeride iki kişi kalmıştı, onları çıkardılar sonrada itfaiye geldi. Çatıda kaynak çalışması devam ediyordu. Pazartesi hizmete açılacaktı" şeklinde konuştu.