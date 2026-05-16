Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlığın düzenlediği 'Boğazın Minik Çobanları' projesinde minikler ödüllerine kavuştu.

Lapseki Kaymakamlığı, kırsal yaşam kültürünü canlandırmak ve çocukları üretimin merkezine almak amacıyla 'Boğazın Minik Çobanları' projesini hazırladı. Hayvancılık kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen proje, kapsamlı bir kültür aktarımı ve bilinç inşası olarak öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek' yaklaşımı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Gelen Miras: Aile' vizyonundan ilham alan proje, kırsaldan kente göç ve geleneksel mesleklerin terk edilmesi gibi önemli sorunlara somut bir çözüm sunmayı amaçladı. Proje kapsamında 6-12 yaş arası toplam 46 çocuk, kendi yetiştirdikleri veya bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla yarışmaya katıldı. İlçedeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışma programında konuşan Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, 'Boğazın Minik Çobanları projemizi hazırlarken, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesinden ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Köklerden gelen miras; aile' projelerinden ilham aldık. Bakanlıklarımızın kırsal üretimi güçlendirmeyi, hayvancılığı teşvik etmeyi ve üretim kültürünü canlı tutmayı, aile mesleklerinin çocuklarımızla devamını hedefleyen bu vizyonunu; çocuklarımızın dünyasına dokunacak sosyal ve kültürel bir projeyle buluşturmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki üretimin sürdürülebilirliği yalnızca desteklerle değil; o üretim kültürünü sevecek, yaşatacak ve geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekle mümkündür. 'Boğazın Minik Çobanları' projesi de tam olarak bu anlayışla hazırlanmıştır. Çocuklarımızın hayvan sevgisini öğrenmesi, üretim kültürünü tanıması, sorumluluk duygusu kazanması ve ata mesleklerimizle yeniden bağ kurması amaçlanmıştır. Çünkü biliyoruz ki üretimden uzak kalan toplumlar zamanla köklerinden de uzaklaşır. Bizler ise çocuklarımızın toprağı tanıyan, emeğe saygı duyan, doğayı seven bireyler olarak yetişmesini istiyoruz' dedi.

Konuşmanın ardından minik çobanlar oğlak veya kuzularıyla gösteri yürüyüşü yaptı. Jürinin puanlaması sonucunda 100 tam puanla Kangırlı köyünden Defne Nur Toygur 1'inci, Taştepe köyünden 96 puanla Miray Cengiz 2'nci, Lapseki merkezden katılan 95 puan alan Selim Ayaz Selçuk ise 3'üncü oldu. Dereceye girenlerin ödülünü Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci verdi.