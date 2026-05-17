Havacılık ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, Kocasinan, Talas Belediyemizle birlikte inşallah bundan sonra bu festivalimizi Melikgazi Belediyesi himayemize alıp daha güzel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğe bugün gençlerimizin ilgisi oldukça fazla. Valiliğimiz bünyesinde yapmış olduğumuz GÖKTİM Melikgazi projesinde havacılıkla ilgili eğitim almak için 1400 öğrencinin başvurusuna şahit olduk. Bunların içerisinde 300 öğrenciyi seçerek şu anda 3 teknoloji atölyemizde onlara eğitim veriyor, onları teknolojiyle tanıştırıyoruz. Bütün amacımız gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması. Özellikle son yıllarda havacılık ve uzay bilimlerinin önemli hale geldiğini görüyoruz. Şu anda SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülkeyiz. Dolayısıyla havacılık ve uzay ile ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verir, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak, ülkemiz geleceğe o kadar iyi hazırlanacak. Özellikle burası son derece önemli. Çünkü yüzyıl önce bir havacılık hikayesi burada başlamıştı. Türkiye’nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Tayyare Fabrikası TOMTAŞ kurulmuştu. 1949 yılına kadar burada üretime devam etti; 1949 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı’na dönüştürüldü. Bu sene Tayyare Fabrikası’nın 100. yılını kutluyoruz. Allah inşallah yarım kalan hikâyenin en iyi şekilde hayata geçmesini ve Kayseri’nin, ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin." dedi. "Havacılık katma değeri çok yüksek bir sektör." diyen Başkan Palancıoğlu sözlerini söyle sürdürdü;

Kayseri’de tabii ki mobilya, çelik kapı üretimi, elektrikli ev etleri üretimi yapılıyor. Ama asıl hedefimiz savunma sanayi ve sağlık sanayi gibi katma değeri yüksek ürünlerinin ülkemizde ve özellikle de Kayseri’de üretilmesidir. Dolayısıyla burada birikim var, tecrübe var hava ikmalden alacağımız çok önemli tecrübeler var. İnşallah bunları alarak özel sektöre, sanayiye aktarabilirsek o zaman Kayseri’de, ülkemiz de daha gelişecek. Şu anda TOMTAŞ tekrar kuruldu, KAYTECH Havacılık kuruldu. Havacılık ve savunma ile ilgili 7, 8 adet şirket yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor. TOMTAŞ bünyesinde HÜRKUŞ uçağımızın birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamen üretilmesini Allah nasip eylesin. Kayseri’de FASBAT tesislerimiz var. A400M uçağımızın retrofiti (iyileştirme) burada yapılıyor. Bu tesis sadece Kayseri açısından değil Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir ve Ankara ile birlikte Türkiye’deki en önemli havacılık geçmişine ve altyapısına sahip. Rabbim inşallah daha güzel başarılara imza atmayı nasip etsin. Bu güzel programda emeği geçen herkese ve Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Pilot Sayın Hacı Ceylan Bey’e teşekkür ediyorum."

Havacılık ve teknoloji stantlarının yer aldığı etkinlikte drone gösterileri, model uçak etkinlikleri, simülasyon deneyimlerini yaşayan katılımcılar Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın helikopterdeki üzüm salkımı gösterisini de büyük beğeni ile izledi.