Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Car Fest 2026, 330 modifiyeli araçla görsel bir şölene sahne oldu. Otomobil tutkunlarını buluşturan festivalde dereceye giren araçlar ödüllendirilirken, ihtiyaç sahibi çocuklar için toplanan oyuncaklarla birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Belediye Bahçesi Kent Park'ta düzenlenen Car Fest 2026, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Yaklaşık 330 modifiyeli aracın sergilendiği festivalde ziyaretçiler birbirinden farklı tasarımlara sahip araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de festival alanını gezerek gençlerin ve modifiye tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Festival kapsamında düzenlenen Tofaş Güzellik, Avrupa Güzellik, Honda Güzellik ve Ticari Güzellik yarışmalarında dereceye giren katılımcılara plaketleri takdim edildi. Modifiye tutkunları araçlarını sergilerken, gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve DJ performansları festivale renk kattı.

Festival sosyal sorumluluk yönüyle de dikkat çekerken, etkinliğe katılan araç sahiplerinin getirdiği oyuncaklar toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlandı.

'Emek veren insanlar burada, hayali bitmeyen insanlar burada, üretmeye dair motivasyonu olan insanlar burada'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Bugün ümidin, heyecanın ve emeğin birleştiği bir program oldu. Farklı illerden gelen çok değerli misafirlerimiz var; heyecanla buraya kadar geldiler. Burada emeğin, sabrın, umudun ve geçmişte kurulan hayallerin bir göstergesi var. İnsanlar umut etmiş, hayal kurmuş, yeni projeler çizmiş ve yeni şeyler üretmiş. Emek veren insanlar burada, hayali bitmeyen insanlar burada, üretmeye dair motivasyonu olan insanlar burada. Onlarla birlikte olmak da bizi mutlu ediyor. Tabii bir tasarım yapmak kolay değil. Tasarım yapmak ustalık, sabır, başarı, heyecan ve kendini sürekli güncelleme ister. Buradaki herkes donanımlı ve becerikli insanlar. Araçlar çeşit çeşit; motor gücü, müzik sistemleri ve renk düzenlemeleriyle her biri farklı bir emeğin ürünü. Hatta bir araçta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı da yer alıyor. Bunların hepsi emek ister, beceri ister, düşünmek ister, hayal etmek ister. Bugün güzel bir gün oldu. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Çekmeköy güzelleşti' dedi.

'Burada herkes 'Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır' diyerek çalışmalarını ortaya koydu'

İstanbul Modifiyeli Araçlar ve Otomobiller Derneği Başkanı Bayram Karateke, 'Öncelikle Belediye Başkanımıza bu alanı bize tahsis ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Alanımız şu an tamamen dolu, kapasite dahilinde alabildiğimiz kadar aracı aldık. Şu anda 330 araç sergileniyor. Gençler buraya gelerek kendi emeklerini sergiledi. 'Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır' diyerek çalışmalarını ortaya koydular. Bugün burada gerçekten çok güzel bir görsel şölen oluştu. Katılım sağlayan herkese ve Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlardan da yoğun ilgi var; alanda büyük bir kalabalık oluşmuş durumda. Biz çok memnun kaldık, inanıyoruz ki Çekmeköy halkı da memnun kalmıştır' dedi.

'6 senedir bu tarz etkinliklere katılıyoruz, 70-75 arası birincilik kupamız var'

Aracıyla festivale katılan Onurcan Aksoy, 'Bugün İstanbul'a burada yapılan fuar etkinliğine geldik. Çok güzel bir atmosfer var. Yıllardır emek verdiğimiz araçlarımızı burada sergiledik. Fuarı yapanlara çok teşekkür ederiz. Aileden gelen bir heves benim için. Babam da kaporta işiyle uğraşıyordu, biz bu işi biraz daha renklendirmek istedik, modifiye işine dökmek istedik. 6 senedir bu tarz etkinliklere katılıyoruz. Yaklaşık 70-75 arası birincilik kupamız var. Bugünkü hedefimiz zaten belli; yine birincilik kupamızı İstanbul'dan alıp gideceğiz' dedi.

'Amacımız, modifiye camiasının insanlara yanlış lanse edilmesinin önüne geçmek'

Araç sahibi Zahit Bakan ise, 'Yapmış olduğumuz araçları burada insanlara, araç severlere ve modifiye tutkunlarına sunuyoruz. Kendime özgü olarak tasarladığım, 'Gökbörü' lakaplı sosyal medyada da bilinen aracımız var. Yerli ve milli bir araç; biz de bunu daha da sahiplenerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bozkurt simgeleriyle daha milli bir hale getirdik ve şu anda ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Fotoğraflar çekiliyor, araçlarımız inceleniyor ve biz de bundan keyif alıyor, mutlu oluyoruz. Amacımız, modifiye camiasının insanlara yanlış lanse edilmesinin önüne geçmek. Burada tamamen insanların eğlenmesini, bu işe gönül verenlerin bir araya gelmesini ve emeklerinin karşılığını görmesini istiyoruz' dedi.