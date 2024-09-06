Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31 Ağustos-08 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen 2. FotoMaraton Çanakkale yarışmasında ‘Tema 2-Tarihin İzleri kategorisinde’ yarışan Sakaryalı fotoğrafçı Bahadır Ulukaya, Osmanlı tarihini anlatan fotoğrafıyla ikincilik ödülüne layık görüldü.

FOTON Derneği’nin organize ettiği etkinlik, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara ücretsiz katılım fırsatı sunarak cep ve dijital kategorilerde toplam 298 katılımcıyı bir araya getirdi. 1 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale Nedime Hanım Konağı’nda gerçekleşen Ercan Aslan söyleşisi sonrası yapılan ödül töreninden sonra kazananlar açıklandı. Tema 2 - Tarihin İzleri kategorisinde yarışan Sakaryalı fotoğrafçı Bahadır Ulukaya, Osmanlı tarihini anlatan fotoğrafıyla ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ulukaya aldığı ödül sonrası yaptığı açıklamada, “Türk tarihinin izinden Orta Asya ve çeşitli ülkelere giderek foto röportajlar gerçekleştirdim. Benim için Türk - İslam tarihinin çok büyük önemi var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse burada bu fotoğrafı çekmeme vesile olan ve beni Çanakkale’nin kültürel ve tarihi yapılarını araştırmaya sevk eden, kendisi de Araştırmacı, Sanat Tarihçisi ve Resim Öğretmeni olan ilham kaynağıma; daha sonra Türk-İslam tarihi ve Sanatları alanında araştırmalar yapıp kültürel varlıklarımıza sahip çıkan ve değerini koruyan herkese armağan ediyorum” dedi.