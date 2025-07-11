Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı içerisinde il genelinde toplam 24 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplandı.

Kırsalda yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sıcak asfalt üretimi Bayramiç ve Biga’daki asfalt plentlerinde gerçekleştiriliyor. Saha çalışmalarında ise finisher, 2 adet silindir, su tankeri ve 14 damperli kamyon olmak üzere toplam 18 araç ile 21 personel görev aldı.

İl genelinde sürdürülen çalışmalarla, Merkez ilçede Özbek köyleri arasında 3 kilometre, Ayvacık ilçesinde Yukarıköy ile Taşağıl köyleri arasında 2 kilometre, Gülpınar ile Babakale köyleri arasında 4 kilometre, Bayramiç’te Evciler ile Ayazma köyleri arasında 4 kilometre, Çan ilçesinde Derenti köyleri arasında 3 kilometre, Ahlatlıburun ile Etili köyleri arasında 3 kilometre, Ezine ilçesinde Yahyaçavuş köyünde 3 kilometre ve Yenice ilçesinde Kurtlar ile Reşadiye köyleri arasında 2 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte 2025 yılı içinde toplamda 24 kilometre köy yolu modern ve konforlu hale getirildi.

Çanakkale Valiliği’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.