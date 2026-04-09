Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yaparak sürüklenen lastik bottaki 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Güzelyalı önlerinde dün saat 15.02'de içinde A.K(48), H.E.D.(19) ve A.D.(49) isimli 3 kişinin bulunduğu fiber karinalı lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bottaki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmesiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Lastik botun bulunduğu mevkinin sığlık olması sebebiyle, Sahil Güvenlik Botu 'KB-73' ile yapılan çalışmada halat verilerek emniyetli su derinliğine yedeklendi. Saat 15.40 sıralarında ise bottaki 3 kişi Kontrol Bot üzerine alınarak kurtarıldı. Öte yandan lastik bot Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.