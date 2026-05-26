Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip olan şirketin üretime şimdilik devam edeceği öğrenildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Werl kentinde bulunan firma için 21 Mayıs 2026 tarihinde geçici öz yönetim süreci başlatıldı. Şirkette yaklaşık 110 personelin görev yaptığı belirtildi.

Üretim ve teslimatlar devam edecek

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, faaliyetlerin kesintisiz sürdüğü ifade edildi. Mevcut siparişlerin planlandığı şekilde teslim edileceği, bu süreçte herhangi bir aksama beklenmediği bildirildi.

Ayrıca çalışanların maaşlarının güvence altında olduğu kaydedildi.

BirGün’ün haberine göre, şirketin yeniden yapılandırma süreci mevcut yönetici Markus Luckey tarafından yürütülecek. Süreç kapsamında geçici kayyum görevine ise ekonomi hukuku alanında uzman Michael Schütte getirildi.

Luckey, şirketin yaşadığı mali darboğazın başlıca nedenleri arasında ham madde, enerji ve personel giderlerindeki artışı gösterdi. Özellikle son dönemde rekor seviyelere ulaşan kakao fiyatlarının, Almanya’daki şekerleme sektörünü ciddi biçimde zorladığını belirtti.

DreiMeister Spezialitäten’in ürünlerinin günümüzde 20’den fazla ülkeye ihraç edildiği, müşteri portföyünde ise otellerin, hava yolu şirketlerinin ve Michelin yıldızlı restoranların da yer aldığı ifade edildi.