Düzenleme kapsamında, elektronik küpe sistemi başta olmak üzere kesimhanelerde yürütülen işlemlerin dijital ortamda takip edilmesi amaçlanıyor.

Kesimhanelere kamera ve hayvan refahı şartı

Yeni uygulamayla birlikte canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel giriş çıkışlarının izlenebilmesi için kesimhanelerde görüntüleme sistemleri kurulacak. Hayvan bekleme ve kesim alanlarını geniş açıyla kaydedebilen, yüksek çözünürlüklü ve en az bir ay kayıt saklama kapasitesine sahip kameraların kullanılması zorunlu hale gelecek.

Kesimhanelerde ayrıca hayvan refahını korumaya yönelik yeni şartlar da uygulanacak. Bu kapsamda, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde tasarlanan, aşırı baskı uygulamayan, kaygan zemine sahip olmayan, sessiz çalışan, ani hareket etmeyen ve keskin kenarları bulunmayan sabitleme ekipmanlarının bulundurulması gerekecek.

Hijyen ve izlenebilirlik güçlendirilecek

Kesilen kanatlı hayvan sayısının düzenli olarak takip edilmesini sağlayacak yeni bir sistem de devreye alınacak. Taslakta, teknolojik imkanlardan yararlanılarak kesimhanelerde izlenebilirliğin artırılması, hijyen koşullarının daha etkin denetlenmesi, personel hareketlerinin takip edilmesi ve kesim sırasında kullanılan ekipmanların hayvanlara acı vermeyecek nitelikte olmasının hedeflendiği ifade edildi.