Saat 11.00'de yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi.



Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi. Ancak meclisi takip etmek istediğini öne süren yaklaşık 200 kişilik CHP'li grup otoparkın içinden üst kata çıkan kapının camını kırıp içeri girdi. Gruba çevir kuvvet müdahale etti. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Tarım Aş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız polislere tepki gösterdi. Başkan Yeşiltaş, Başkan Bozbey'in seçimle geldiğini hatırlatarak, "Seçimle gelen başkan görevden alındı polisle seçim yapılıyor. Bizi içeriye almıyorlar. Bütün dünya burayı izliyor ancak arkadaşlarımızın içeri girmesine izin verilmiyor" dedi.



Polis tedbirini sürdürürken, belediye binasındaki gerginlik de devam ediyor.

Belediye meclisinde Cumhur ittifakının üstünlüğü bulunduğu için Ak Partili aday Şahin Biba'nın başkanvekili seçilmesi bekleniyordu.