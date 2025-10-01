İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde 28-29 Eylül tarihlerinde il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda yaklaşık 20 kilogram sentetik kannabinoid maddesi yapımına yetecek miktarda bonzai ham maddesi, 1 kilo 610 gram sentetik kannabinoid, 1,90 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 90 TL ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.