Çanakkale’de orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, ilgili kurum müdürleri ve personeli katıldı.

Toplantıda, Çanakkale’de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları ile muhtemel orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemine değinen Vali İlhami Aktaş, Çanakkale’de havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde orman yangınlarını önlemek için kurumların 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade ederek vatandaşların orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olmasını belirtti.

Toplantısı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.