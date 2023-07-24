Çanakkaleli genç oyuncu Rümeysa Arslan, oyunculuğun tecrübesinin ardından şarkıcılığa attım attı. Arslan, kendi bestelediği ‘Neden?’ şarkısını bu yaz piyasa sürmeye hazırlanıyor.

Çanakkaleli genç oyuncu Rümeysa Arslan henüz 9 yaşındayken müziğe olan ilgisini keşfetti ve annesinin hediye aldığı gitarla müzik yapmaya başladı. Annesinin mesleği nedeniyle birçok şehirde yaşamak zorunda kaldı, bu da hayatına hareketlilik kattı. Ortaokulda tekrar Çanakkale’ye taşındığında, bir müzik grubuna katılarak ilk sahne deneyimini yaşadı. Lise döneminde hem Çanakkale hem de İzmir’de birçok konser ve yarışmaya katıldı.

Arslan, pandemi sürecinde oyunculuğa ara verdi ve 2020 yılında ilk şarkısını yazarak müziğe yeniden döndü. 2022 yılında ilk teklisi olan ‘Beni Sar’ı piyasaya çıkardı. Ardından yazdığı ilk şarkısı olan ‘Ne Dünü Aradım’ adlı teklisi, 23 Haziran’da müzikseverlerle buluştu. Ağustos ayında ise ‘Neden?’ adlı yeni bir tekli daha yayınlayacağı müjdesini verdi.

Haliç Üniversitesinde Opera ve Konser Şarkıcılığı okuduğunu belirten Rümeysa Arslan, “Arkadaşlarım ajansa kayıt olmam gerektiğini söyledi. Bende ajansa kayıt oldum. Reklam filmlerine gittim. Reklam için teklifler geldi. Bir gün okulda dersteyken menajerim bana mesaj attı. Bir dizi var dedi. Gittim okulun kütüphanesinde arkadaşımla deneme çekimi yaptık. Bir gün sonra dizinin ekibinin toplanması gerekiyormuş. O yüzden de apar topar seçim yapmaları gerekiyor. Ben deneme çekimini yolladım. Birkaç gün sonra kabul edildiğimi öğrendim. Sonra bir anda kendimi sette buldum. 11 bölüm ‘Meleklerin Aşkı’, 8 bölüm ‘Diriliş Ertuğrul’da oynadım. ‘Meleklerin Aşkı’ dizisinde Deniz Cengiz, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde ise Irene karakterini canlandırdım” dedi.

Müzikle küçüklüğünden beri ilgilendiğini de ifade eden Rümeysa Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annem 9 yaşında gir gitar almıştı. Müzikten hiç kopmadım. Operayı kazandım. Hayatımın bir köşesinde devamlı müzik yapan insanlar oldu. Oyunculuğa başladığım süreçte müziğe ara vermek durumunda kaldım. Daha bir özlemle müziğe geri döndüm. 2020 yılında tekrar müzik yapmaya başladım. İlk defa beste yaptım. Söz yazdım. Geçen yıl ‘Beni Sar’ isimli şarkımı çıkarttım. Sonrasında ‘Vedalar’, bu yazda ‘Ne Dünü Aradım’, Ağustos ayının sonuna doğru da yeni bir şarkım çıkacak. O da çok güzel, latin esintileri var. İnsanları dans ettirecek.”