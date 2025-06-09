Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ihracat gerilerken, istihdam oranları da düşüşte. Sektördeki batık kredi miktarları hızla yükseliyor. Son iki yılda tekstil ve hazır giyim sektörleri, hem ihracatta hem de istihdamda ciddi kayıplar yaşadı. Borç yükü katlanırken, kredi batıkları da hızla çoğaldı. Yüksek finansman maliyetleri nedeniyle, bu iki sektörün toplam kredi borçları bir yıl içinde yüzde 43,4 oranında artarken, batık kredi tutarları ise yüzde 69 oranında yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, ‘Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi’ alanında Nisan 2024’te 419,1 milyar TL olan kredi hacmi, Nisan 2025 itibarıyla yüzde 43 artışla 601,2 milyar TL’ye ulaştı. Takibe düşen ve batık krediler ise bir yılda yüzde 69,6 artarak 7,9 milyar TL’den 13,4 milyar TL’ye çıktı. Toplam 54,4 milyar TL batık kredi tutarına sahip imalat sanayi içinde tekstil sektörü, en yüksek takibe düşen kredi oranına sahip sektör olarak öne çıktı.

Yılbaşından bu yana bakıldığında da özellikle batık kredi tutarında ciddi bir artış görülüyor. Ocak 2025’te 11.8 milyar TL olan batık kredi tutarı Nisan 2025’te 1.6 milyar TL’lik artış ile 13.4 milyar TL’ye çıktı. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan İSO 500 araştırması sonuçlarına göre ise Türkiye’nin büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan tekstil şirketlerinin 2023 yılında 121.1 milyar TL’ye ulaşan toplam mali borçları 2024 yılında yüzde 41’lik artışla 171 milyar TL’ye ulaştı. Giyim eşyaları imalatında ise 2023 yılında 7.8 milyar TL olan mali borçlar 2024 yılında yüzde 43 atışla 11.2 milyar TL’ye ulaştı.