Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’de bir ilke imza atarak "Sesli Kampüs" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gönüllü öğrenciler, görme engelli bireyler için ders notlarını seslendiriyor. Görme engelli öğrenciler ise yine BTÜ öğrencileri tarafından tasarlanan mobil uygulama aracılığıyla bu sesli ders notlarına kolayca ulaşabiliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Edebiyat ve Münazara Topluluğu öğrencilerinin, Eğitim Destek Erişim Ağı Derneği paydaşlığında, ÜNİDES desteğiyle gerçekleştirdikleri Sesli Kampüs projesi, görme engelli öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştırıyor. Açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve BTÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Doç. Dr. Melda Medine Sunay tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, ilk etapta 50 gönüllü öğrenci ders notlarını seslendirerek görme engelli bireylerin erişimine sunuyor. Türkiye’nin her yerinden gönüllü kabul eden proje kapsamında ders notları, BTÜ Kütüphanesi’ne kurulan ses odası ya da online ortamda seslendirilebiliyor. Ses kayıtları, proje ekibi tarafından dinlenerek doğruluğu teyit ediliyor ve uygun bulunan içerikler yine BTÜ öğrencileri tarafından tasarlanan aplikasyona yükleniyor. Akademisyenler de projeye destek vererek ders içeriklerini seslendirebilecek. Kullanıcı dostu aplikasyondan, Türkiye genelindeki tüm görme engelli öğrenciler faydalanabiliyor.

Projedeki amacın uzun yıllar kayıt sisteminin devam etmesi olduğunu dile getiren Edebiyat ve Münazara Topluluğu Başkanı Saliha Polat, "Projemize destek verecek gönüllü öğrenciler, diksiyon eğitimi aldıktan sonra okumalarımız başlıyor. Bu kapsamda ilk etapta diksiyon dersi alan gönüllüler, ders notlarını okudu ve yüklemelerimizi gerçekleştirdik. Ders notlarını yüklerken hangi bölümün, hangi dersi olduğunu belirtiyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın, en kolay şekilde uygulamadan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Projenin hedefinden de bahseden Saliha Polat, "Üniversitemizde başlattığımız projemiz, burayla sınırlı kalmayacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde de sesli odalar kurarak akademik bir sesli e-kütüphane ağı oluşturulması hedefliyoruz" diye konuştu.

BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi görme engelli Zeynep Dönmez, proje sayesinde ders notlarına daha kolay ulaşabilmenin mutluluğunu paylaştı. Zeynep Dönmez, "Sesli Kampüs, biz görme engelli öğrenciler için bir bilgi kaynağı değil, eşitlik ve erişilebilirlik adına atılmış bir adım. Daha önce Braille Alfabesi ile not tutmaya çalışıyordum ve bu çok zorlayıcı oluyordu. Ancak faaliyete alınan Sesli Kampüs projesi sayesinde bir uygulama ile tüm ders notlarıma ulaşabiliyorum. Bu imkânı sağlayan tüm arkadaşlarımı teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye’de bir ilk olan projeyi hayata geçiren öğrencileri kutlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversitemiz, sadece akademik başarılarıyla değil toplumsal duyarlılığı yüksek projeleriyle de öncü olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’ne layık görülen Üniversitemiz öğrencilerinin hayata geçirdiği bu proje, görme engeli olan öğrencilerimizin öğrenim hayatına katkı sağlama yönünde atılmış çok önemli bir adım. Ders notlarına, ülkenin dört bir yanından görme engelli öğrencilerin ulaşabilmesi projenin diğer bir kıymetli yönü. Bu doğrultuda BTÜ olarak bu projenin diğer üniversitelere de örnek olacağına ve ülke genelinde yaygınlaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.