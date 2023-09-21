Çanakkale’nin Çan ilçesi Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen İDA Keçi ve Koyun panayırı çeşitli etkinliklerle üç gün sürecek.

Çanakkale Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından organize edilen İDA Koyun Keçi Panayırı, Çan Kapalı Pazar yerinde yapılan tören ile başladı. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç gün sürecek İDA Keçi ve Koyun panayırı yarışma ve ödüllü etkinliklere ev sahipliği yapacak. Panayırda küçükbaş hayvancılık ekipmanları, koyun-keçi ırkları yer alırken hayvancılık alanında seminerler düzenlenecek.