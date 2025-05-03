Olay saat 22.30 sıralarında Akhisar mahallesi 217. Sokakta faaliyet gösteren çiğköfte işletmesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği işyerinde çalışan işyeri sahibi Adil S.(37)'ye tabancayla defalarca ateş etti. Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı. Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.