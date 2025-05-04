PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

Yeni hazırlanan düzenlemeyle, trafik kurallarını çiğneyen sürücülere kesilecek para cezalarının artırılması öngörülüyor. Kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma ve alkollü araç kullanma gibi durumlarda daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

CEZA SÜRELERİNE UZATMA GELİYOR

Ehliyetine el konulan sürücüler için cezaların süresinin uzatılması da gündemdeki maddeler arasında yer alıyor. Bu düzenlemenin amacı, sürücülerin trafik kurallarına karşı daha duyarlı olmasını sağlamak.

65 YAŞ ÜSTÜNE ZORUNLU TEST

Taslağın en dikkat çeken başlıklarından biri de yaşlı sürücülere yönelik yeni uygulama. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler her yıl fiziksel ve psikolojik değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu testleri geçemeyenlerin trafiğe çıkmasına kalıcı olarak izin verilmeyebilecek.

TASLAK TBMM'YE SUNULACAK

Taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Yapılacak düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçlıyor. Özellikle yaşla birlikte refleks ve dikkat kayıplarının yol açabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.