Canik Belediyesi, bilim ve teknoloji alanındaki seferberliğini, ROBOSAM Robot Yarışması’yla sürdürüyor. Canik’te bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan yarışmada öğrenciler, 5 farklı robot kategorisinde birincilik için sahne alacak. Öğrencilerin tasarımları ve üretimleri kendilerine ait olan robotları görücüye çıkaracağı yarışmada yapay zekâ, ileri seviye çizgi izleyen, temel seviye çizgi izleyen, labirent ve mini sumo kategorilerinde ödüller sahibini bulacak. 15 Nisan 2026 tarihinde Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan yarışma, saat 09.00’da start alacak.

"Bilim ve teknolojide öncü belediye"

Bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturan projeleri hayata geçirdiklerini ve gençleri yenilikçi teknolojilerle tanıştırdıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde yenilikçi teknolojiler, bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunan programlar gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. İlçemizde bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ROBOSAM Robot Yarışmamızla bir kez daha gençlerimizin heyecanlarına ortak olacağız. Gençlerimizin yazılım, tasarım ve üretim süreçlerini gerçekleştirdiği robotları sahneleyeceği yarışmamızla, 7’den 70’e gençlerimizle, ailelerimizle ve hemşehrilerimizle buluşacağız. Canik’te Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle ülkemiz için değer üretecek nesilleri yetiştirmeye, bilim ve teknolojide farkındalık oluşturan projeleri ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Canik Belediyesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan ve bu yıl da ilginin yüksek olması beklenen yarışmada, ayrıca öğrenciler ve aileler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.