Meta, sosyal medya uygulamalarında bir süredir gündemde olan ücretli abonelik sistemini resmen devreye alıyor. Şirket, Instagram, Facebook ve WhatsApp için hazırlanan yeni “Plus” abonelik paketlerinin dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlandığını duyurdu.

YENİ ABONELİK FİYATLARI NE KADAR?

Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, belirlenen aylık abonelik bedeliyle ilave özelliklerden yararlanabilecek. Paylaşılan bilgilere göre Facebook Plus ve Instagram Plus paketlerinin aylık 3,99 dolar, WhatsApp Plus aboneliğinin ise yaklaşık 2,99 dolar olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER NELER?

Meta’nın yeni abonelik paketleri, kullanıcılara sadece reklamsız bir deneyim sunmakla sınırlı kalmayacak. Şirket, bu sistemle daha gelişmiş hikaye araçları, profil kişiselleştirme seçenekleri, ek paylaşım imkanları ve abonelere özel özellikler sağlamayı planlıyor.

Yeni Instagram Plus planı, abonelerine ekstra özellikler sunuyor. Örneğin, hikayeleri toplamda kaç kişinin yeniden izlediğini görebilme ve “Yakın Arkadaşlar” seçeneğinin ötesinde sınırsız sayıda izleyici listesi oluşturabilme özelliği. Kullanıcılar ayrıca haftada bir kez hikayelerini öne çıkararak ek görüntülemeler alabilecek, hikayelerini 24 saatten fazla uzatabilecek, izleyici olarak görünmeden hikayelerini önizleyebilecek, hikaye izleyici listelerinde kimlerin izlediğini görebilecek ve daha fazlasını yapabilecekler. Kullanıcılar ayrıca takipçilerinin akışlarında görünmeden doğrudan profillerine gönderi paylaşabilecek ve öne çıkarabilecekler.

WhatsApp tarafında ise premium sticker paketleri, özel tema seçenekleri, kişiselleştirilebilir zil sesleri ve daha fazla sabitlenmiş sohbet gibi özellikler dikkat çekiyor. Facebook Plus ise hikayelerin görünürlük süresini 24 saat yerine 48 saate uzatma imkanı sağlıyor.

META ONE ABONELİĞİ DE SUNULUYOR

Meta AI kullanıcıları için, aynı özelliklere sahip ancak daha yüksek işlem gücü gerektiren sorgularda daha fazla kapasite sunan iki plan daha test edilecek. 7.99 dolarlık Meta One Plus planı ve 19.99 dolarlık Meta One Premium planı, Meta yapay zeka kullanıcılarını hedefliyor. Ayrıca Meta'nın uygulamalarında daha fazla video ve görüntü oluşturma yeteneği de sunacak.