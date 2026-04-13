İran savaşıyla artan ekonomik belirsizlik otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Piyasadaki daralmayı aşmaya çalışan markalar, fiyat artışlarını sınırlı tutup indirim kampanyalarına ağırlık verdi. Mart ayında ise otomotiv pazarı son 4 yılın en zayıf performansını sergileyerek, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 12,75 oranında küçüldü.

Böylece uzun süredir yükselen satış rakamları savaşın etkisiyle düşüşe geçti. Markalar ise bu düşüşe önlem almak için Nisan ayında çoğunlukla zam yapmamayı tercihe derken, zam yapan markalar ise oranlarını düşük seviyede tutmayı tercih etti. Aynı zamanda satış rakamlarını artırmak ya da daha fazla düşüşü önlemek için indirim kampanyalarına yöneldiler.

YÜZDE 19’A VARAN İNDİRİMLER

Cardata’nın bin 257 binek ve hafif ticari araç üzerinden yapılan değerlendirmelerine göre, araçların yüzde 77'lik bölümünde Nisan ayında fiyatlar sabit kaldı.

Araçların yüzde 7'sinde ise fiyatlar yüzde 1 ila yüzde 19 arasında indirime gidildiği görülüyor.

20s5 modellerin tüketilmesi için uygulanan kampanyalar, yüksek indirimler, yeni gelecek modellerden önce eski versiyonların hızla tüketilme isteği markaların indirimlerin oranlarını yükselten etkenler.

2025 modelden 2026 model yılına geçişte ise yüzde 16'lık kısımda yüzde 1 ila yüzde 14 arasında fiyat artışları olduğu görünüyor.

Cardata verilerine göre en çok indirim uygulanan modeller;