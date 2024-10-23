Cappadocia Ultra Trail, binlerce sporcuyu ağırlarken, organizasyonun 119K’lık parkuruna Türk sporcular damga vurdu. 119K’da erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda ise Beyza Güzel finişe birinci gelen isimler oldu. Yarışta ayrıca 63K ve 38K’lık parkurlarda rekorlar kırıldı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail’e, 73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusu katıldı. Ürgüp merkezden başlayan yarışta sporcular, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin gibi önemli turizm merkezlerinden geçerek kıyasıya mücadele verdi.

Aydın Ayhan Güney: “Son derece keyifli ve güzel bir organizasyon oldu”

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyonun her geçen gün büyüdüğü dile getirerek, “Bu sene biraz soğuk olmasına rağmen hava şartları müsaade etti. Aslında koşuya çok uygun bir hava vardı. Bu da zaten rekorlar getirdi, sporcuların daha rahat koşmasını sağladı. Organizasyon etkinlik olarak da büyümeye devam ediyor. Bu yıl hepimizin biraz daha hoşuna giden sonuç oldu. Sorunsuz, pürüzsüz geçti. En çok sevindiren de herhangi bir kazanın, yaralanmanın olmaması. Bunların hepsi üst üste konulduğu zaman başarılı bir dört gün geçirdik. Sporcular da gelen misafirler de çok mutlu. Tabii yıllar içinde kazanılan bu tecrübe, her yıl büyüyen destekler, sponsorlar organizasyonun kalitesinin daha da artmasına sebep oluyor. Bu yıl da son derece keyifli ve güzel bir organizasyon oldu” dedi.

“Son yıllarda Türk sporcular kendilerini çok geliştirdi”

Türk sporcuların son yıllarda kendilerini geliştirdiğini ve ilk üçte yer aldıklarını vurgulayan Aydın Ayhan Güney, “Biraz da şöyle bakmamız gerekiyor; bu yarışlara 2014 yılında başladığımız zaman sadece iki tane trail yarışı vardı Türkiye’de ve çok az katılımcısı vardı. Şu anda neredeyse her hafta sonu bir yarış var. 50’lere çıktı patika koşusu yarışları. Yıl boyunca bu yarışlara katılan sporcular tabii ki kendilerini hazır tutuyorlar. Son 3 yıl içinde Türk sporcularda gördüğümüz çok hızlı gelişim bizi memnun ediyor. Oğuzhan Emre Singer ikinci kez 119K’da genel klasman kazandı. Beyza Güzel ise son 11 yıl içinde Türk kadınlarda en iyi dereceyi elde ederek bitirdi. Bu durumlar sevindirici tabii” diye konuştu.

Atilla Kuduoğlu: “Bölge turizmine önemli katkısı var”

Sponsor firmanın Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, güzel bir yarışın geride kaldığını belirterek, “73 farklı ülkeden yarışmacı katıldı. Otellerde yer kalmadı. Bölge turizmine önemli katkısı var. Müthiş bir iş yapıyoruz katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Argeus Travel & Event ile Salomon olarak iyi bir partner olduk. Bu birlikteliği ileriki yıllarda da sürdürmek istiyoruz. Hem bölgeye katkı yapıp hem de amatör sporun mecrasını büyütmeye devam edeceğiz. Amatör spor diyorum çünkü Türkiye’de amatör sporlar futbol ve basketbol gibi takım sporlarının gerisinde hareket ediyor maalesef. Ülkedeki spor kültürünü ileriye götürecek bir projedir bu ve katkısı da büyüktür. Her yıl buraya binlerce kişinin buraya gelip koştuğunu düşünürsek son 10 yıl içinde yaptığımız katkı gerçekten büyük” şeklinde konuştu.