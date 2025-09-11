Farklı branşlarda gerçekleştirdiği sponsorluklarla spora değer katan ve havada 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, takım sporlarının yanı sıra bireysel spor ve sporculara da destek olmaya devam ediyor.

Spor alanında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren ve Türk spor turizmine desteğini sürdüren Corendon Airlines, dünyaca ünlü atletlere, Türkiye’den birçok koşucuya ev sahipliği yapan ve dünyanın en prestijli patika koşularından biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e co-sponsorluğunu 2021 yılından bu yana sürdürüyor.

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Cappadocia Ultra-Trail’in 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında peribacalarının çevresinde, tarihle iç içe koşma imkanı sunan organizasyona yerli-yabancı binlerce sporcuya ev sahipliği yapacak.

Corendon Airlines, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam destinasyonlarından Kayseri’ye direkt uçuşlarıyla organizasyona destek olurken sponsorluk desteğini çok boyutlu olarak kurguluyor.

Koşu heyecanı Corendon Airlines İstasyonu’nda

Parkurda koşacak sporculara ihtiyaçlarını karşılamak ve mola vermek isteyenlere özel bir istasyonla ev sahipliği yapacak. Bölge halkından çok sayıda kişiyi ve yüzlerce sporcuyu hafta sonu EXPO Alanı’ndaki standında karşılayacak Corendon Airlines, organizasyon için hazırladığı özel balonla da fark yapacak. Bu balon, hem yarışçılara eşlik edecek hem de yarışı gökyüzünden izleme deneyimi sunacak.

Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’da yarışacak

10 yıl önce kurulan ve 60 çalışanın yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’nın parkurunda yarışacak. DJ David Şaboy’un canlı performansıyla katılımcıları eğlencenin doruklarına ulaştıracak organizasyon, heyecanlı yarış deneyimi için tüm ultra atletleri 17-19 Ekim tarihleri arasında Kapadokya’ya bekliyor.

Dereceye giren sporcular hediyelerle taçlandırılacak. 119 km’de ilk 3’e giren kadın ve erkek sporcular sırasıyla dilediği lokasyona çift yön uçak bileti, Corendon Turizm Grubu bünyesinde yer alan alan Corendon Hotels & Resorts markası altında Corendon Playa Kemer’de 2 gece çift kişilik konaklama ve Grand Park Lara’da 2 gece çift kişilik konaklama imkanına sahip olacak.

Parkurların tanınan yüzleri Kapadokya’da

Uluslararası maraton ve yol koşularında yer alan Ece Vahapoğlu, Türkiye’nin ilk profesyonel kadın triatlon sporcularından Bahar Saygılı ve ’triatlet-youtuber’ kimliğiyle sporu görsel içeriklerle geniş kitlelere ulaştıran Fatih Topçu da Team Corendon ekibinin yanı sıra parkurda yerini alacak.