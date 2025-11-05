Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 aktif hakemin bahis oynadığını duyurmuştu. Bu listede en çok dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. 33 yaşındaki hakem ise, herhangi bir yasal bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını belirtmişti.

Zorbay Küçük Haklı Çıktı

Her iki şirket de Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen hesapların oluşturulma sürecine ve işlem kayıtlarına ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na iletti.

Nesine (D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.) tarafından gönderilen cevapta, ilgili hesabın Zorbay Küçük’ün TC kimlik numarasıyla açıldığı ancak kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin kendisine ait olmadığı belirtildi.

Şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma ya da çekme işlemi yapılmadığını, sadece sisteme tanımlı “hoş geldin bonusu” ile oyun oynandığını bildirdi.

TFF Hakkını İade Edecek

Zorbay Küçük böylece hakemliğe devam edebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, genç hakemin hakkını iade edecek.

Bahis Sitelerine Dava Açacak

Zorbay Küçük, kendi TC kimlik numarası üzerinden hesap açılmasına izin veren Nesine.com'a tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Adının kamuoyu nezdinde kirlendiğini savunan genç hakem, avukatları aracılığıyla harekete geçti. Bu sezon 5 Süper Lig, 1'er de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu, UEFA Gençlik Ligi, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve TFF 1. Lig olmak üzere toplam 9 maç yönetti. Zorbay Küçük milli aradan sonra tekrar mesleğini icra edebilecek.