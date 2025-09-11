Başiskele Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için hayata geçirilen "Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanda kurulan projenin temeli, 19 Mayıs’ta atıldı. Merkez tamamlandığında içerisinde 420 metrekarelik bilim ve teknoloji atölyeleri ile bir planetaryum yer alacak. Proje kapsamında ayrıca 125 metrekarelik İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve 110 metrekarelik bekleme alanı bulunacak. Tesiste meydan, etkinlik alanı, açık alan parkurları, mescit ve bebek bakım odası gibi sosyal donatı alanları da hizmet verecek.

Projenin, ilçedeki çocukların ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapabileceği bir merkez olması hedefleniyor.