Sabancı Holding, market zinciri CarrefourSA’nın satışa çıkarılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Holding, CarrefourSA’daki payların devredileceği ya da şirket faaliyetlerinin farklı bir yapıya dönüştürüleceğine ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, Sabancı Holding’in uzun vadeli değer üretme hedefi doğrultusunda portföyünde yer alan şirketleri; sermaye verimliliği, sürdürülebilir büyüme ve getiri potansiyeli çerçevesinde düzenli olarak değerlendirdiği belirtildi. Bu süreçte büyüme, dönüşüm, operasyonel ve finansal iyileştirme ile olası çıkış seçeneklerinin stratejik olarak ele alındığı vurgulandı.

CarrefourSA’nın faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları üzerinden satışına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şirket hisselerinin satışı konusunda Sabancı Holding tarafından alınmış somut veya kesinleşmiş herhangi bir kararın bulunmadığı kaydedildi. Olası gelişmelerin, mevzuat kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“CarrefourSA”) paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır. Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için “büyütme”, “dönüştürme”, “operasyonel ve finansal performansını iyileştirme” ve/veya “çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi” düzenli olarak ele alınmaktadır. İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.”