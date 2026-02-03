Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren karar Ocak ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) geldi. Kredi kart limitlerinin düşürülmesine karar veren BDDK, bankalara da 15 gün süre verdi. 15 Şubat'a kadar banka müşterilerinin kredi kartı limitlerinin düşürülmesi beklenirken, vatandaşlar da yeni kart limitlerinin nasıl olacağını merak ediyor.

KREDİ KARTLARINDA LİMİT NASIL BELİRLENECEK?

Söz konusu düzenlemede bir kişiye ait kartların toplam limiti esas alınacak. Yeni kart limitlerinin belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

KREDİ KARTI LİMİTİNDE '400 BİN LİRA' DETAYI

NTV'de yer alan habere göre; ilk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak, bu limit sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda. BDDK kararında "Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira" ifadesiyle, bir kişiye ait bütün kredi kartlarının toplamının limit azaltma çalışmasında esas alınmasını istedi.

Bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kartı sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak.

Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak.

Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.

400 BİN LİRA LİMİT İSTİSNASI NASIL UYGULANACAK?

BDDK’nın aldığı kararda, toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altında olan müşteriler için istisna uygulanacağı belirtildi. Bankaların 15 Şubat’a kadar gerçekleştirdiği limit düşürme işlemlerinin ardından, kişilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti yeniden belirlenecek.

Eğer bir kişinin toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya bu tutarın altında kalırsa, 15 Şubat sonrasında yapılacak limit artış taleplerinde — 400 bin liraya kadar olmak kaydıyla — müşterinin aylık ya da yıllık gelir durumu dikkate alınmayacak.

Örneğin, toplam kart limiti 15 Şubat sonrası 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, gelir belgesi sunmadan limitini 400 bin liraya kadar yükseltebilecek. Bankalar bu artışı yaparken, müşterinin diğer bankalardaki kredi kartı limitlerini de hesaba katmak zorunda olacak.

Ancak 400 bin liranın üzerinde limit talep edilmesi ya da bu sınırın aşılması durumunda, müşterilerden resmi gelir belgeleri istenecek.

15 ŞUBAT'A KADAR LİMİTLER DÜŞECEK

Limiti 400 bin lira üstü olan bütün kredi kartlarında da 15 Şubat itibariyle limit azaltması yaşanabilir. Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan bir kart sahibi, 2025 yılı boyunca toplam 200 bin lira harcama yaptıysa, kullanılabilir limiti yıl boyu ortalamasına göre, 250 bin lira kalmış sayılacak ve bu 250 bin liranın yarısı kadar indirime gidilecek. Bu durumda 450 bin lira olan kart limiti 2026 yılı için, 450 bin liralık limitten 125 bin lira eksiltme yapılacak ve kredi kartı limiti 325 bin lira olacak.

LİMİTİNİ TEKRAR ARTIRABİLİR

Bu kart sahibi de kredi kartını limiti 400 bin liraya çıkartma hakkına sahip ve başvurusu sonrasında bankası 400 bin liralık limit tanımlayabilir.

Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak.

Limit belirlenmesinde gelir evrakları açısından ayrıma gidilmedi, yani bütün kredi kart sahiplerinden yıl sonuna kadar gelir evrakları istenecek ve buna göre limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama şu şekilde yaşama geçirilecek;

Karar tarihi itibarıyla, toplam kredi kartı limiti 750 bin Türk Lirası’nın üzerinde olan kart hamillerinin, kredi kartlarının limitlerinin, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 80’i kadar azaltılacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA KURALLAR SERTLEŞTİ

BDDK kararına göre, 2026 yılında yeni kredi kartı limitlerinde bazı net ve katı kurallar uygulanacak. BDDK, ilgili kanuna dikkat çekerek, yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın sadece iki katı limit belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu karta banka ikinci yıl ise en fazla gelirin 4 katı limit belirleyebilir.

LİMİTTE NET GELİR ESAS ALINACAK

Yasalara göre, bankalar limit hesabında müşterinin net aylık gelirini dikkate almak durumunda. Yasaya göre bankaların daha önce kart sahibi olanlara, düzenli ödeme ve sosyal durumuna bakarak özel limitler belirleme yetkisi var. Bu yetkiye kısıtlama getirilmedi.

BDDK kararında, bu yetkiye dikkat çekilmesine karşın bütün kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gözden geçirilmesini ve gelir durumu gösterir evraklarla uyumlu hale getirilmesini de istedi.

Bankalar, müşterilerinin aylık net gelir, daha önceden kredi kartı kullanılıp kullanılmadığı, kredi notu, mevcut kredi borcu olup olmadığına bakarak kredi kartı limiti belirliyordu veya olan limitleri yükseltiyordu. Bu uygulama devam edecek.