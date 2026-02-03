Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Medipol Sağlık Grubu Organ Nakli Bölümü hekimleri, naklin başarıyla gerçekleştirildiğini ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, hastalığında kritik süreci geride bıraktı. Karaciğer yetmezliği tanısıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde tedavi altına alınan Özkan, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’in yer aldığı uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğuna dair sevindirici haberlerle gündeme geldi.

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak, “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” şeklinde konuştu.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” dedi.

OLUMSUZLUK YOK

Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.