ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi’nde yükseldi. Adı açıklanmayan ABD’li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi’nde ABD uçak gemisi Abraham Lincoln’a yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD basınında yer alan haberlerde, İran’a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran’a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi. İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.