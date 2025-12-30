Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında ilçe genelinde yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 18 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Ulaşım kalitesini artırmak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde yıl boyu yoğun çalışma yürütüldü. Ekipler, 2025 faaliyet takvimi kapsamında 4 bin 500 ton binder ve 4 bin 500 ton aşınma tipi asfalt serimi yaparken, hasar gören noktalarda 9 bin 150 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Üstyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde ayrıca 2 bin ton PMT serimi, 10 bin metrekare parke ve 6 bin 100 metrekare kilit taşı döşemesi ile 6 bin metre bordür dizimi yapıldı. Yaya güvenliği için ihtiyaç duyulan bölgelere 1500 kilogram demir korkuluk monte edilirken, 50 noktada yağmur suyu ızgarası yenilendi.

Öte yandan, İSU Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarla Atatürk, Şekerpınar ve Özgürlük mahallelerinin altyapısı güçlendirildi.