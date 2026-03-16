Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camilere gelerek namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Yoğun katılım nedeniyle bazı camilerde vatandaşlar avlu ve bahçelerde de saf tuttu.

Camilerde düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, yapılan dualarla başta Gazze olmak üzere tüm İslam âlemi için barış ve huzur temennisinde bulunuldu.

Gece boyunca ibadet eden vatandaşlar, Kadir Gecesi’nin manevi huzurunu yaşadıklarını ifade ederek bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.