Ekran Haber'den İlker Turak'ın özel haberine göre; Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan M.K. ile hakim yardımcısı olarak görev yapan eşinin boşanma aşamasında olduğu, bu süreçte taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddia ediliyor. M.K.’nın, ziynet eşyalarının kime ait olacağına mahkemenin karar vereceğini söylediği öne sürülüyor.

FARKLI İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

İddiaya göre; taraflar arasındaki tartışmanın ardından kadının evi terk ettiği, sonrasında M.K.’nın evde bulunan yiyecekler ile kıyafetlerinde zehirli madde olabileceği, bundan zarar görebileceği yönünde endişe duyduğunu belirterek polis merkezine başvurduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili farklı iddialar da gündeme geldi. Hakimin, boşanma aşamasında olduğu eşinin mesleğe kabul sürecini etkileyebileceği düşüncesiyle bu yönde bir başvuruda bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.