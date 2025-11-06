Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde açılan ve özellikle Çayırovalı ev hanımlarının ilgi gösterdiği pastacılık kursu faaliyete geçti. Geleceğin pasta şeflerinin yetiştirilmesinin hedeflendiği kursta, 4 grupta yaklaşık 50 kursiyer, haftanın 5 günü uzman eğitmen eşliğinde eğitim alıyor.

Pastacılık Kursu Eğitmeni Durmuş Buldur, kursun Çayırova Halk Eğitim Merkezi ve Çayırova Belediyesi’nin ortak projesi olduğunu belirtti. Ev hanımları ve çeşitli gruplardan gelen kursiyerlere eğitim verdiklerini aktaran Buldur, "Burada kursiyerlerimizin pastacılık alanında daha detaylı eğitim görmesini, mutfağın hem temel hem de uygulamalı eğitimleri noktasında bilgiler almalarını sağlıyoruz" dedi.

Buldur, eğitimlerin 4 ayrı grupta haftanın 5 günü sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Kursiyerlerimize pastacılık alanında hem sektörde çalışabilme imkanı, hem de evlerinde yaptıkları ürünlerin sunumlarının geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sektörde görülen çalışma sistemiyle burada da o şekilde çalışıyoruz. Kurs sonucunda da belge almaktalar ve bu belgelerin de mesleki geçerliliği mevcut. Bu sayede mutfak ve pastacılık alanında CV’lerine ekleyebilecekleri bir sertifika sahibi olabilirler."