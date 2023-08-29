Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Çayırovalıların park ve mesire alanlarında huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için devriye atıyor.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, ilçede bulunan park ve mesire alanlarındaki devriyelerine düzenli aralıklarla devam ediyor. Ekip, Çayırovalıların parklar ile mesire alanlarında daha rahat ve daha güvenli vakit geçirmesi için gün boyu parklardaki huzuru sağlamak için gayret gösteriyor.

Yapılan çalışmalar, Çayırovalı vatandaşların takdirini topluyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri devriyeler kapsamında, gördükleri aksaklıklara yönelik tutanak da tutuyor.

TALEP VE ŞİKAYETLERİ DİNLİYORLAR

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, parklarda ve mesire alanlarında düzenli aralıklarda gerçekleştirdikleri devriyelerde, Çayırovalı vatandaşlarla da sohbet ediyor. İlçe sakinlerinin park ve mesire alanlarına yönelik talep ve şikayetlerini alan ekip, bunları ilgili birimlere aktarıyor. Çayırovalı vatandaşların talepleri doğrultusunda kurulan ekip, park ve mesire alanlarındaki devriyelerine belirlenen program çerçevesinde devam edecek.