Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan 120 genç, üniversite hayallerine kavuştu. Aralarında tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk, mühendislik gibi birçok önemli bölümü kazanan öğrenciler, üniversiteli olmanın heyecanını yaşadı.

Çocuklar ve gençler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, 120 Çayırovalı gencin üniversite hayallerine kavuşmasına yardımcı oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’ndeki YKS hazırlık kurslarında yıl boyunca eğitim gören 120 Çayırovalı genç, dün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, üniversite hayallerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Aralarında tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik, ebelik, hukuk, mühendislik, öğretmenlik, psikoloji, PDR ve çeşitli üniversite bölümlerini kazanan 120 öğrenci, hem ailelerine hem de öğretmenlerine büyük sevinç yaşattı. Üniversiteyi kazanan 120 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi öğrencisinden 76’sı lisans bölümlerine yerleşirken, 44’ü ise önlisans bölümlerine yerleşti.

Tıptan, hukuka, diş hekimliğinden mühendisliğe kadar birçok önemli bölümlere yerleşen gençleri, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de tebrik ederek, "Gençlerimizle gurur duyuyorum. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’mizde YKS sınavlarına hazırladığımız 120 gencimizin çeşitli üniversitelere yerleşmelerinden son derece memnun ve mutluyum. Derdi derdimiz, hayalleri hayalimiz olan gençlerimizi tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.