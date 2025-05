Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında birçok branşta spor yapmaya devam eden gençler, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyaları toplamayı sürdürüyor. 14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası müsabakasında boy gösteren Çayırovalı sporcular, kürsüye çıkmayı başardı. Büyük bayanlar +70 kilo full contact kategorisinde yarışan Sinem Erdoğan, altın madalyayı boynuna takarken, Feyza Özdemir ise genç bayanlar 70 kilo full contact kategorisinde dünya kupası ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

"Başarılar tesadüf değil"

Gençleri tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova Belediyesi olarak spora verdiğimiz önem, her geçen gün yeni bir başarı hikâyesine dönüşüyor. 9 farklı branşta altyapıya yatırım yapıyor, gençlerimizin her zaman yanında, her koşulda destek oluyoruz. Belediyemiz, eğitim spor kulübü sporcuları da bu vizyonun birer temsilcisi olarak göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaya devam ediyor. Sinem Erdoğan dünya şampiyonu, Feyza Özdemir ise dünya kupası ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Başarılar tesadüf değil, spora verdiğimiz değerin, desteğin, yatırımların, emeğin ve istikrarlı çalışmanın bir zaferidir. Bu başarı ve gurur hepimizin." dedi.