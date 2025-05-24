Kaza Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Lütfi A.(46) yönetimindeki 16 Y 9336 plakalı motosiklet, park halindeyken kapısı açılan Bülent T.(48) yönetimindeki 16 KHH 12 plakalı otomobilin şoför kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Dilek A.(36) ile Yusuf A.(13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç