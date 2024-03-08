Çekmeköy Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde tamamladığı Av. Sıddık Eraslan Sosyal ve Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi Kavaklıdere Caddesi’nde yapım çalışmalarını tamamladığı Av. Sıddık Eraslan Sosyal ve Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, Tesise ismi verilen Av. Sıddık Eraslan ve eşi Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, meclis üyeleri ile genç yaşlı yüzlerce Çekmeköylü vatandaş katıldı.

Çekmeköy ilçesi kurulmadan önce, Çekmeköy Belde Belediye Başkanı olan Av. Sıddık Eraslan’ın adının verildiği yeni tesiste; 3 adet halı saha, basketbol sahası, okçuluk sahası, koşu parkuru, yürüyüş parkuru ve çeşitli hizmet alanları bulunuyor. Uzman eğitmen kadrosu, spor alanında deneyimli ekibi ile yılın 365 günü Çekmeköylülere hizmet verecek olan tesiste, yaz ve kış spor okulları gibi çeşitli organizasyonlara da imza atılacak.

“Çekmeköy Kahvecisi hayırlı olsun”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın yeni dönem projeleri arasına yer alan, modern ve yeni nesil sosyal tesis olma özelliği taşıyan Çekmeköy Kahvecisi de bu merkez içerisinde açılarak hizmet vermeye başladı. Bu sosyal tesiste vatandaşlar çayı 5 TL, kahveyi 15 TL fiyatla içebilecek. Ayrıca Çekmeköy Kart’a entegre olan bu sosyal tesiste, kart veya uygulamayı kullanan vatandaşlara toplam tutar üzerinden yüzde 20 indirim de uygulanacak. Modern mimarisi, uygun fiyatları ve çeşitli lezzetleriyle “Çekmeköy Kahvecisi” vatandaşların en uğrak mekanlarından biri olacak.

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Söylenmesi gereken sözü bu tesislerimiz söylüyor. Yaptıklarımızı konuşuyor, diyor ki ‘biz bu şehre hizmet için yapılmışız.’ Gençler buraya geleceksiniz kahvenizi çayınızı içeceksiniz. Çay 5 lira kahve 15 lira, çok uygun. Bir de Çekmeköy Kart alırsanız yüzde 20 indirimden faydalanıyorsunuz. Gençlerin kazanılması için mücadele etmek lazım. Gençler dışarıda kahve içtikleri mekanlarda bazen sıkıntı yaşıyor. Biz de bunu dikkate alarak istedik ki bu mekanları onların çok rahat gelebilecekleri ortamlar haline getirelim, fiyatlarımız da uygun olsun. Gençlerimiz de buraları doldursun. Hem spor yapsınlar hem de diledikleri gibi keyifli vakit geçirsinler. A’dan Z’ye donattığımız sosyal ve spor tesislerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. ” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ismi tesise verilen Av. Sıddık Eraslan’a günün anısına hediye takdim etti.