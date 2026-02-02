

Afetlere Adanmış 10 Yılın Buluşması

İNDAK’ın 10. yıl programı, Bursa ve çevre ilçelerden gelen arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, gönüllüler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, AFAD Arama Kurtarma ve Birlik Müdürü Mehmet Ersoy, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Murat Doğan Yazlı, ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban programda yer aldı. Salon, afetlerde birlikte çalışan ekiplerin yeniden bir araya gelmesiyle güçlü bir birliktelik atmosferine sahne oldu.



Bu buluşma, yalnızca resmi bir tören değil; enkaz başında tanışmış, zor anları paylaşmış insanların yeniden aynı çatı altında buluşması anlamını taşıdı.

Saygı, Sorumluluk ve Vefa ile Başlayan Program

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve arama kurtarma faaliyetleri sırasında hayatını kaybeden gönüllüler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından izlenen ve İNDAK’ın kuruluşundan bugüne kadar katıldığı afetleri, eğitim süreçlerini ve sahadaki çalışmalarını yansıtan video gösterimi, salondaki katılımcılara 10 yıllık bir yolculuğu yeniden yaşattı.

Bu görüntüler, arama kurtarmanın yalnızca teknik bir iş değil; vicdani ve insani bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.



“Bu Yapı, İnanan İnsanlarla Ayakta Durur”

İNDAK Başkanı Eyüp Köksal, yaptığı konuşmada gönüllülük esasına dayanan bir derneği ayakta tutmanın zorluklarına değindi. Köksal, bu yolun zaman zaman ağır sorumluluklar, zor kararlar ve büyük fedakârlıklar gerektirdiğini belirterek, İNDAK’ın 10 yıldır aynı inançla yoluna devam etmesinin en büyük nedeninin ekip ruhu olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, derneğin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Köksal, vefa duygusunun bu yapının temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

28 Kurucu Üyeye Anlamlı Vefa

Programın en uzun ve en duygu yüklü bölümlerinden biri, İNDAK’ın temellerini atan 28 kurucu üyeye vefa plaketi takdim edilmesi oldu. Derneğin kuruluş sürecinde hiçbir imkân yokken yola çıkan, maddi ve manevi sorumluluk üstlenen, çoğu zaman ailelerinden ve işlerinden fedakârlık eden kurucu üyeler sahneye davet edildi.

Alkışlar eşliğinde verilen plaketker, yalnızca bir teşekkür değil; on yıl süren mücadelenin başlangıcına duyulan saygının bir göstergesi oldu. Kurucu Başkan Varol Yılmaz, yaptığı konuşmada İNDAK’ın bir fikir olarak doğup bugün güçlü bir arama kurtarma yapısına dönüşmesinden duyduğu gururu dile getirdi.



AFAD’dan Sahaya Dair Güçlü Mesajlar

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, konuşmasında özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrası İNDAK ile sahada kurulan iş birliğine değindi. Buldan, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin afet yönetiminde tamamlayıcı değil, vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini ifade ederek, İNDAK’ın disiplinli yapısını ve sahadaki uyumunu örnek gösterdi.

Belediye Desteği Sahada da Hissedildi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNDAK’ın İnegöl için taşıdığı değeri vurgulayarak, belediye olarak bu yapıyı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirtti. Özellikle Kahramanmaraş depremlerinde gönüllülerle birlikte enkaz başında çalıştıklarını hatırlatan Taban, afetlere hazırlık konusunda yerel yönetimlerin gönüllü ekiplerle birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Afetlerin En Masum Tanıkları: Çocuklar

Programda İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan “Afetler ve Çocuk” temalı video izletildi. Video, afetlerin çocuklar üzerindeki derin ve kalıcı etkilerini gözler önüne sererken, özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan görüntüler salonda sessizliğe neden oldu. Bu bölüm, afet yönetiminde psikososyal desteğin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Genç İNDAK: Yarının Umudu

İNDAK bünyesinde faaliyet gösteren Genç İNDAK üyeleri sahneye davet edildi. Gençlerden birinin yaptığı konuşma, afet bilinciyle yetişen yeni neslin bu yapıya kattığı dinamizmi ve umudu yansıttı. İNDAK yetkilileri, genç gönüllülerin sahada sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Farklı Hayatlar, Ortak Sorumluluk

Gönüllülerin farklı mesleklerden gelerek tek bir amaç için bir araya geldiğini anlatan video gösterimi, öğretmenlerden işçilere, esnaflardan öğrencilere kadar uzanan geniş bir gönüllü profilini gözler önüne serdi. Bu bölüm, arama kurtarmanın yalnızca belli bir meslek grubuna ait olmadığını, tamamen insanlık sorumluluğu olduğunu ortaya koydu.

Sessiz Kahramanlar Sahnedeydi

Arama kurtarma çalışmalarının vazgeçilmez unsurları olan K9 köpekleri Zeta, Yasmin ve Garip ile onların eğiticileri sahneye davet edildi. Uzun alkışlar alan K9 ekipleri, arama kurtarmanın görünmeyen ama hayati parçalarından biri olarak bir kez daha takdir edildi. Aramızda olamayan Gece adlı köpek ve eğiticisi de unutulmadı.

Maraş Depremleri: Acının İçinden Çıkan Tecrübe

2023 yılında yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere ithafen hazırlanan video gösterimi, İNDAK gönüllülerinin günlerce süren mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Enkaz başında geçen uykusuz geceler, zaman kavramının kaybolduğu anlar ve bir cana daha ulaşma umudu izleyicilere yeniden hissettirildi.

82. Saatte Gelen Umut: Turan Mert Dağtekin Aramızdaydı

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkazın 82. saatinde İNDAK ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılan Turan Mert Dağtekin’de 10. yıl programında yer aldı. Günler süren belirsizlik ve umut mücadelesinin ardından hayata tutunan Dağtekin’in salonda bulunması, izlenen görüntülere ayrı bir anlam kattı.

O gün enkaz başında verilen mücadelenin bugün somut bir karşılığı olarak Turan Mert Dağtekin’in aramızda olması, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bu an, arama kurtarma çalışmalarının yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını; her kurtarılan canın bir hayat, bir aile ve bir gelecek olduğunu bir kez daha hatırlattı.

“Rakip Değil, Ekibiz” Anlayışıyla Kapanış

Program, protokol üyeleri ve Bursa’dan katılan arama kurtarma ekipleriyle çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Programa; AFAD, AKİKDER, AKUT, BAKUT, ÇAK (Çelebi), HAYRAT, İHH, KIZILAY İNEGÖL, KUMDAK, MAGAME ve UEDAŞ Arama Kurtarma ekipleri katılım sağladı.

Program sonunda yapılan açıklamada, afetlerde ve afet sonrasında kurumlar arası iş birliğinin ve gönüllülüğün önemine vurgu yapılarak, “Rakip değil, ekibiz” anlayışıyla birlikte hareket etmeye devam edileceği ifade edildi.

Afetsiz Günler Umuduyla

İNDAK yetkilileri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm kurumlara, gönüllülere ve ailelere teşekkür ederek, temennilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Dileğimiz bir daha böyle acılar yaşamamak. Ama ihtiyaç olduğunda, her zaman hazır olacağız.”